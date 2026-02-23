70-letnik je trčil v tri vozila in povozil eno osebo

V soboto so morali policisti koprske policijske uprave poseči v Sežani zaradi serije trčenj, v katera je bil vpleten 70-letni voznik iz okolice Divače.

Najprej je peljal po Partizanski cesti v smeri Fernetičev. Ko je zapeljal mimo semaforja na križišču z Bazoviško cesto, je začel nekontrolirano vijugati po cestišču. Nekatera vozila so se komajda izmaknila in izognila trčenju.

Ko je voznik pripeljal do parkirišča pred sežansko pošto, je trčil v 72-letnika, ki je stal ob svojem vozilu. 70-letnik je pešca huje poškodoval - verjetno je 72-letnik utrpel zlom gležnja -, po trčenju pa je nadaljeval vožnjo.

Pri odcepu za Cankarjevo ulico je trčil v 18-letnega motorista iz Trsta, ki je padel z motornega kolesa in se lažje poškodoval. Povzročitelj je motor rinil naprej in tako trčil še v osebni avtomobil, ki ga je vozil 65-letni Sežančan.

Po tem trčenju je 70-letnik zapeljal na nasprotno smerno vozišče in tam trčil še v en osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 58-letni Izolan.

Povzročitelja so reševalci odpeljali v bolnišnico v Izolo, odrejen mu je bil strokovni pregled. Policija še zbira obvestila oziroma pričevanja, po zaključku preiskave bodo vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.