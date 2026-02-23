VREME
DANES
Ponedeljek, 23 februar 2026
Iskanje
Prometna nesreča

70-letnik je trčil v tri vozila in povozil eno osebo

Starejšega voznika iz okolice Divače obtožujejo policisti povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti

Spletno uredništvo |
Sežana |
23. feb. 2026 | 15:57
    70-letnik je trčil v tri vozila in povozil eno osebo
    Sežanska pošta na arhivskem posnetku, fotografija je simbolna( ARHIV )
Dark Theme

V soboto so morali policisti koprske policijske uprave poseči v Sežani zaradi serije trčenj, v katera je bil vpleten 70-letni voznik iz okolice Divače.

Najprej je peljal po Partizanski cesti v smeri Fernetičev. Ko je zapeljal mimo semaforja na križišču z Bazoviško cesto, je začel nekontrolirano vijugati po cestišču. Nekatera vozila so se komajda izmaknila in izognila trčenju.

Ko je voznik pripeljal do parkirišča pred sežansko pošto, je trčil v 72-letnika, ki je stal ob svojem vozilu. 70-letnik je pešca huje poškodoval - verjetno je 72-letnik utrpel zlom gležnja -, po trčenju pa je nadaljeval vožnjo.

Pri odcepu za Cankarjevo ulico je trčil v 18-letnega motorista iz Trsta, ki je padel z motornega kolesa in se lažje poškodoval. Povzročitelj je motor rinil naprej in tako trčil še v osebni avtomobil, ki ga je vozil 65-letni Sežančan.

Po tem trčenju je 70-letnik zapeljal na nasprotno smerno vozišče in tam trčil še v en osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 58-letni Izolan.

Povzročitelja so reševalci odpeljali v bolnišnico v Izolo, odrejen mu je bil strokovni pregled. Policija še zbira obvestila oziroma pričevanja, po zaključku preiskave bodo vložili kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: