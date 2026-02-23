Ob podpori pedagogov bodo spoznavali klasično glasbo

Druga izvedba projekta IN Crescendo bo osebam s posebnimi potrebami ponovno omogočila stik z glasbo. Pobudo zanj je dala fundacija Monticolo&Foti, zasnovala pa sta ga še amatersko športno društvo Calicantus in društvo za glasbeno terapijo Aulòs.

Serija glasbenih srečanj bo namenjena ljudem s kognitivnimi motnjami. Skozi proces glasbene terapije bodo ob podpori pedagogov spoznavali klasično glasbo. Program udeležencem ne nudi zgolj pasivnega poslušanja, temveč celostno glasbeno izkušnjo. Ta vključuje pripravljalna srečanja s strokovnjaki, neposredne stike z glasbeniki ter obisk treh koncertov v okviru sezone tržaškega Koncertnega društva. Pod vodstvom glasbenih terapevtov in profesionalnih glasbenikov udeleženci raziskujejo zvoke in se pripravljajo na zavestno spremljanje nastopov. Gledališki prostor tako postane vključujoč kraj, v katerem lahko čisto vsi uživajo ob glasbi.

Kot je poudaril Andrea Monticolo, so si projekt zamislili, da bi hendikepiranim ljudem nudili vrhunske izkušnje v okolju, ki ni vedno vključujoče. Vodstvo društva Aulòs pa je izpostavilo pozitivne učinke na zdravje omenjenih oseb po prvi izvedbi: udeleženci so razvili domačnost s koncertnim okoljem, izboljšali svoje komunikacijske veščine ter delali na socializaciji in kreativnem izražanju. Projekt so podprli tudi zveza Confcommercio, Deželni svet Furlanije - Julijske krajine in Občina Trst. Njen odbornik za socialo Massimo Tognolli je o projektu dejal, da glasbo približuje čisto vsem ljudem in dokazuje, da je kultura ključno orodje za osebno rast in aktivno državljanstvo.