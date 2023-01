V ruskem raketnem napadu na stanovanjsko poslopje najmanj pet mrtvih

V ruskem raketnem napadu na stanovanjsko poslopje v mestu Dnipro na vzhodu Ukrajine je bilo danes po prvih podatkih ukrajinskih oblasti ubitih najmanj pet ljudi, vsaj 27 ljudi je ranjenih, med njimi šest otrok, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Pet ljudi je že umrlo, 27 ljudi je bilo ranjenih in hospitaliziranih, med njimi šest otrok,« je sporočil guverner mesta Dnipro Valentin Rezničenko na Telegramu, kjer je objavil fotografijo ruševin stavbe.

Iz ruševin devetnadstropnega stanovanjskega bloka, ki je bil poškodovan v ruskem raketnem napadu, so rešili 15 ljudi, poroča britanski BBC.

Po poročanju ukrajinskih medijev so ujeti prebivalci z baterijami po mobilnih telefonih sporočali, kje so pod ruševinami, da bi jih rešili. Mnogi so tudi kričali, kar je bilo mogoče slišati na videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih.

Rusija je danes izvedla napade v številnih ukrajinskih regijah, med drugim tudi v Kijevu, Harkovu in Zaporožju. Ukrajinske oblasti so sporočile, da so se po vsej državi oglasile sirene za zračni alarm. To je bil prvi tovrstni obsežni ruski napad od začetka leta.