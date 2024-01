Koprski policisti so ponoči posredovali v bencinskem servisu v Sežani, kjer se je ob 2.20 sprožil alarm. Na kraju so ugotovili, da so neznanci vlomili v notranje prostore, kjer so premetali blagajno in prodajalno. Ukradli so gotovino in cigarete. Policisti so postavili blokadne točke i nadaljujejo z zbiranjem obvestil.