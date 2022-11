V širši akciji proti drogi aretirali osem ljudi in zasegli 21 kg marihuane

Karabinjerji iz Pordenona so dopoldne v širši akciji proti drogi aretirali osem ljudi, štiri so jih ovadili na prostosti. Zasegli so 21 kiloramov marihuane, 165 gramov kokaina in denar v gotovini. Na Pordenonskem in Tržaškem so karabinjerji med drugim opravili 16 osebnih in hišnih preiskav.

Gre za obračun operacije, ki so jo poimenovali »Big bag«. Stekla je 2. marca, ko so v Pordenonu našli torbo, v kateri je bilo kar 18 kilogramov marihuane. Tedaj so aretirali 25-letnega državljana Albanije in italijansko vrstnico, ki sta razpečevala kokain, našli so ga nekaj več kot 150 gramov. Sprva niso uspeli ugotoviti lastnika torbe, šele kasneje so odkrili, da gre ravno za omenjenega državljana Albanije in za drugega pajdaša.

Konec avgusta so karabinjerji aretirali tri mladeniče in zasegli tri kilograme marihuane. Danes dopoldne se je preiskava, ki jo je vodilo pordenonsko državno tožilstvo, zaključila. Zaprli so med drugim tudi bar v Chionsu na Pordenonskem, kjer je bila ena od aretiranih zaposlena in kjer je bila druga delavka zaposlena na črno, pri čemer so tudi ugotovili nekaj drugih upravnih kršitev.