Ne gre za enotno točko za naročanje ...

Številni uporabniki so v prejšnjih dneh tudi na Goriškem prejeli SMS iz domnevnega centra CUP. Marsikdo je zmotno pomislil, da gre za enotno točko za naročanje tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi, v resnici v SMS sporočilu piše, da je njegov pošiljatelj domnevni »Centro Unico Primario«, ki seveda nima prav nobene veze s krajevnimi zdravstvenimi ustanovami. Iz zdravstvenega podjetja Asugi so že pred časom opozorili, da gre za poskus prevare, zato pozivajo svoje uporabnike, naj po prejemu SMS sporočila ne nikakor pokličejo na številke, ki se začenjajo z 899, 892, 893, 894 in 895. Gre namreč za plačljive številke, s klicem na katere bomo kaj kmalu ostali brez kredita.