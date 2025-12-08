Slovenija podpira kulturne projekte romske skupnosti

Slovensko ministrstvo za kulturo je danes objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti. Z njim hoče ohranjti, promovirati in razvijati kulturo, jezik ter identiteto romske skupnosti ter obenem spodbujati aktivnosti in ustvarjalnost njenih pripadnikov. Med cilji izstopa višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti. Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev je 142.115 evrov. Razpis bo odprt do 26. januarja.

Tudi nemško govoreče skupine

Prav tako je ministrstvo objavilo razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, ki jih bo v letu 2026 na podlagi sporazuma med vlado Slovenije in vlado Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti financirala Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev je 60.000 evrov. Razpis bo odprt do 14. januarja.