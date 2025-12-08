Proslava na Opčinah tudi letos v znamenju protesta

Tudi spominska svečanost ob 84. obletnici usmrtitve obsojenih pred fašističnim posebnim sodiščem na drugem tržaškem procesu, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa, Pinka Tomažiča in Ivana Vadnala, bo na Opčinah potekala za štirimi hladnimi zidovi, na še vedno neurejenem prostoru, ki naj bi bil v resnici središče dostojnega Spominskega parka miru, kakršnega smo si abstraktno zamišljali že pred mnogimi, mnogimi leti in kakršnega si je nato konkretno zamislil arhitekt Andrej Križnič. Zaradi tega bo tudi letošnja komemoracija protestnega značaja, saj je po mnenju prirediteljev, partizanskega združenja VZPI/ANPI in kulturnega društva Tabor, sramotno in nedopustno, da gre zavlačevanje z ureditvijo spominskega parka v nedogled.

Petih žrtev fašističnega nasilja, usmrčenih 15. decembra 1941, se bodo spomnili v nedeljo, 14. decembra, na komemoraciji, ki se bo pričela ob 15. uri. Slavnostna beseda bo poverjena evropskemu poslancu Republike Slovenije Matjažu Nemcu, ki bo spregovoril v slovenskem in italijanskem jeziku. Pozdrave bosta prinesla vsakoletni gost openske komemoracije, predsednik Združenja italijanske pehotne vojske Sergio Amadio iz Villorbe v Venetu, kjer so slovenske ustreljene junake v največji tajnosti zakopali in kjer so njim v spomin postavili veličasten spomenik, ter predsednik pokrajinskega združenja VZPI-ANPI iz Modene Vanni Bulgarelli, ki načrtuje pobratenje s tržaškim združenjem.

Med polaganjem vencev in verskim blagoslovom spomenika, ki ga bo opravil trebenski župnik Franc Pohajač, bo zapel openski moški pevski zbor Stane Malič, ki ga vodi Mojca Milič, spominsko svečanost pa bo zaključil Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod vodstvom Pie Cah. Svečanost se bo nato nadaljevala v dvorani Prosvetnega doma s koncertom, ki ga partizanski pevski zbor posveča svojemu prvemu pevovodji in ustanovitelju Oskarju Kjudru. Ob tej priložnosti bodo predvajali tudi film o Kjudru, ki ga je posnel Pino Rudež.

Letos se pripravam na svečanost uradno pridružuje Slovensko kulturno društvo Tabor, in sicer s postavitvijo razstave, ki jo je maja letos v sodelovanju s Skladom Mitja Čuk, VZPI/ANPI in številnimi podporniki pripravilo ob 80. obletnici osvoboditve Opčin, v sklopu projekta Pot v svobodo. Razstava bo na ogled ob priložnosti nedeljske svečanosti.