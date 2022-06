V Škocjanu še naprej Fratta

V občini Škocjan ob Soči bo župan še naprej Claudio Fratta, ki je prejel 1212 glasov oz. 49,23 odstotka. Fratti, ki so ga podpirale tri liste (Levica, Demokratska stranka in občanska lista Insieme), je uspelo zmagati v »bratomornem spopadu« krajevne leve sredine in premagati svojo predhodnico, nekdanjo županjo Silvio Caruso, ki so jo podpirale ravno tako tri liste (Con Silvia fare centro, Svolta ecologica in La nuova San Canzian) in je prejela 944 glasov oz. 38,34 odstotka. Kandidat desnosredinske občanske liste Per San Canzian Ciro De Simone Sorrentino se je ustavil pri 306 glasovih oz. 12,43 odstotkih glasov. V Škocjanu je volilo 2578 upravičencev od skupnih 5288, kar znaša 49 odstotkov.