V Sloveniji bodo vinjete veljale štiri mesece več

Slovenski državni zbor je včeraj zvečer z 48 glasovi za in nobenim proti potrdil vladni predlog štirimesečnega podaljšanja letnih elektronskih vinjet. Ukrep, ki bo stopil v veljavo s 1. decembrom, je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek označila za nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah. Z njim se zagotavlja pravičnejša obravnava imetnikov letnih elektronskih vinjet, saj jim je omogočeno podaljšano obdobje uporabe cestninskega omrežja brez dodatnih stroškov, so še pojasnili z ministrstva za infrastrukturo.

Pojasnila družbe Dars

Na Darsu so danes poudarili, da se ukrep dotika letnih vinjet, ki bodo vključno s 1. decembrom letos še vedno veljale. Te podaljšuje za štiri mesece od dneva, ko bi sicer potekla njihova veljavnost. Letne vinjete, ki bodo kupljene ali začele veljati 2. decembra ali pozneje, pa bodo še naprej veljale 12 mesecev, in ne 16 mesecev. Tedenske, mesečne in polletne vinjete so iz ukrepa povsem izvzete.

Podaljšanje bo izvedel Dars samodejno, zato ni treba voznikom storiti ničesar. Od 2. decembra bo v orodju za preverjanje veljavnosti vinjet na spletni strani Darsa upoštevano in navedeno tudi podaljšanje veljavnosti.