V Sloveniji in v FJK za zdaj ni težav s sušo

V Sloveniji in v Furlaniji - Julijski krajini v nasprotju z nekaterimi sredozemskimi območji in deli severne Evrope trenutno ni večjih težav s sušo. Padavin je bilo letos do zdaj okrog ali celo več od povprečja, vendar pa skrb zbujajo nadpovprečno visoke temperature. Trenutno razmeroma ugodna vodna bilanca zato še ne zagotavlja optimalnih razmer za razvoj rastlin spomladi in poleti.

Po lanskem letu, ki je bilo tako v Sloveniji kot na svetovni ravni najtoplejše v zgodovini meritev, je bil pri nas tudi začetek letošnjega leta nadpovprečno topel. Ne glede na to večjih težav s sušo v površinskem sloju za zdaj ni, je pa ponekod zaznati rahle znake sušenja površinskega sloja tal.

Višje temperature od običajnih za ta letni čas pa lahko zelo hitro odnesejo vlažnost površinskega sloja tal. Februarja je bilo doslej v večjem delu nižinske Slovenije od štiri do šest stopinj Celzija topleje kot v povprečju obdobja 1991-2020. Kot je za STA opozorila agrometeorologinja z Arsa Andreja Sušnik, so visoke temperature tudi letos že prispevale k zgodnjemu nastopu pomladi.

»Temperaturne razmere sprožajo hiter razvoj vegetacije, kar lahko dodatno porablja vodo v tleh. Zvončki letošnje leto zelo prehitevajo dolgoletna povprečja, na primer na Vrhniki so se pojavili kar 26 dni, v Lescah in Bohinjski Češnjici ter Sevnem 20 dni prej kot v obdobju 1991-2020, na Vrhu nad Želimljami pa kar 35 dni prej kot običajno. Ponekod se že odpira sadno drevje,» je opisala.

Konec tedna vstopamo v marec, za katerega je staro poimenovanje tudi sušec. Z marcem se začenja tudi tromesečje meteorološke pomladi, za katero pa globalni meteorološki centri napovedujejo, da bo v Evropi prinesla višje temperature od dolgoletnega povprečja, je povedala Sušnik.

Če bi v prihodnjem obdobju višje temperature spremljalo tudi spomladansko obdobje primanjkljaja padavin, na primer kakšen mesec ali dva, se sušne razmere v površinskem sloju tal lahko razvijejo ne glede na dobro zalogo vode pozimi. Tako je bilo denimo v letih 2013, 2021 in 2022, je spomnila agrometeorologinja.

Tudi v FJK trenutno ni težav z morebitno sušo. Vodnatost rek je trenutno povečini dobra, v gorah pa se je tudi nabrala debela snežna odeja, ki bo v prihodnjih tednih in mesecih zagotavljala vodno oskrbo v nižinah. V tem koncu tedna so med drugim napovedane še nove padavine, zato za zdaj ni večjih težav.