V Sloveniji košarica živil najcenejša od lanskega septembra

Cene v osnovni košarici 15 skupin živil ter v razširjeni košarici 28 skupin živil, popisane na 16. avgust, so bile v povprečju za po okoli odstotek nižje kot ob popisu dva tedna prej. Košarici sta bili najcenejši od začetka spremljanja, se pravi da od septembra 2022.

Povprečna najcenejša vrednost košarice 15 živil je znašala 30,12 evra, kar je slab odstotek (0,16 evra) manj kot v popisu 31. julija.

Najcenejša osnovna košarica je pri tokratnem popisu na voljo pri trgovcu Hofer (29,08 evra), sledijo trgovci Spar (29,33 evra), Eurospin (29,46 evra) in Mercator (29,78 evra), med katerimi je razlika manj kot evro. Pri trgovcu Tuš (30,22 evra) in trgovcu Lidl (32,83 evra) je razlika več kot evro.

V obdobju od zadnjega popisa prvega sklopa (27. marec) do šestega popisa drugega sklopa (16. avgust) se je povprečna cena znižala v desetih kategorijah in v štirih zvišala.

Največje znižanje je bilo v kategoriji jogurta (23,04 odstotka), sledijo kategorije sončničnega olja (20,90 odstotka), govejega mesa (11,59 odstotka), svinjskega mesa (7,49 odstotka), svežega mleka (5,97 odstotka) in jabolk (5,14 odstotka). V ostalih kategorijah je bilo znižanje manj kot petodstotno.

Zvišale so se povprečne cene zgolj v štirih kategorijah, najbolj v kategoriji piščančjega mesa (7,06 odstotka), sledi kategorija krompirja (6,25 odstotka), v ostalih dveh kategorijah pa je bilo znižanje za manj kot dva odstotka.

Pri petem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je povprečna vrednost najcenejših nakupnih košaric pri vseh trgovcih v primerjavi s popisom 31. julija prav tako znižala in dosegla najnižjo vrednost. Znašala je 48,34 evra, kar je približno odstotek (0,55 evra) manj kot na predhodnem popisu.

Najcenejša razširjena košarica je tokrat na voljo pri trgovcu Hofer (46,74 evra). Sledijo košarice trgovcev Eurospin (47,49 evra) in Mercator (47,85 evra) ter Tuš (48,51 evra) in Spar (48,79 evra), med katerima je razlika manj kot 30 centov. Razlika med najnižjo in najvišjo vrednostjo najcenejše košarice se je tokrat zvišala in znaša 3,94 evra.

V obdobju od prvega uradnega popisa razširjene košarice 28 skupin živil (primerjava narejena med cenami 22. junija in 16. avgusta) se je povprečna cena znižala v kar 22 kategorijah, najbolj v kategoriji krompirja (31,61 odstotka) in oljčnega olja (26,32 odstotka). Sledijo kategorije panceta ali sušena slanina (20,2 odstotka), banane (16,59 odstotka), jogurt (16 odstotkov) ter čebule (13,13 odstotka), v ostalih kategorijah pa so se povprečne cene znižale za manj kot 10 odstotkov.

Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji kisle smetane (28,93 odstotka), v vseh ostalih kategorijah pa je povišanje povprečnih cen za manj kot štiri odstotke.

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si je poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil mogoče tudi dnevno spremljati in primerjati cene za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih živilskih trgovcev - Tuša, Spara, Mercatorja in Jagra.