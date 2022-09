V Sloveniji največ novih primerov okužbe po 28. marcu

Tudi v Sloveniji se, podobno kot v FJK, o čemer smo poročali, danes začenja cepljenje proti covidu-19 z novim prilagojenim cepivom proti omikronu.

Medtem pa so zabeležili največje število novih primerov okužbe po 28. marcu. Včeraj so v Sloveniji ob 1066 PCR-testih in 9419 hitrih antigenskih testih potrdili 3483 okužb z novim koronavirusom, poroča MMC RTV SLO. V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom je bilo potrjenih 971 okužb več. To je najvišji prirast dnevno potrjenih okužb po 28. marcu, ko so epidemiologi potrdili 4530 okužb.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1754, kar je 145‬ več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je trenutno 1022, kar je 65‬ več kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno aktivnih 21.553 primerov okužbe, kar je 1357 več kot dan prej.