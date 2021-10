V Sloveniji potrdili 1227 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 5686 PCR testiranjih potrdili 1227 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 21,6-odstoten.

Hospitaliziranih je 420 covidnih bolnikov, kar je osem manj kot dan prej, od teh jih 122 potrebuje intenzivno zdravljenje, šest več. Včeraj je umrlo pet covidnih bolnikov. Najmlajši hospitalizirani bolnik je po podatkih vlade star 30 let, najmlajši na intenzivni negi pa 35 let.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 781 in se je v primerjavi z dnem prej zmanjšalo za 11, število v zadnjih 14 dneh potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev pa je v primerjavi z dnem prej manjše za deset in znaša 539.Opravili so tudi 20.803 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi.