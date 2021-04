V Sloveniji potrdili 1279 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 5198 PCR testiranjih potrdili 1279 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 24,6-odstoten. Opravili so tudi 20.564 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne izvide potrjuejo s PCR testi. Umrli so trije bolniki s covidom-19.

Hospitaliziranih je 618 covidnih bolnikov, 19 več kot v sredo, 139 se jih zdravi na intenzivni negi, 10 več.

V tretjem valu obravnavajo vse več mlajših, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, so sporočili na Twitterju iz celjske bolnišnice.Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji trenutno 13.911 aktivnih koronavirusnih okužb.