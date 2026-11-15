Dve družini po enem letu še ne smeta domov

V Bračanu se bodo v torek, 17. novembra, spomnili Quirina Kuhnerta in Guerrine Skocaj, dveh žrtev zemeljskega usada, ki se je pred enim letom utrgal z griča nad vasjo in porušil tri stavbe. Slovesnost se bo začela ob 18.30 na vaškem trgu, kjer bodo v spomin na umrla namestili spominsko ploščo.

Krminska občina se bo ob tej priložnosti zahvalila Matteu Bettetu, ki je skupaj z 32-letnim Kuhnertom skušal pomagati 83-letni Guerrini Skocaj iz njenega stanovanja, ko se je v noči s 16. na 17. november 2025 z griča sv. Jurija sprožil plaz. Med reševanjem je tudi Betteta odnesla gmota blata in ruševin, vendar je tragedijo preživel. Ob 19. uri bo v župnišču v Bračanu maša, ki jo bo daroval goriški nadškof Giampaolo Dianin.

Območje, ki ga je pred enim letom prizadel plaz, še vedno ni povsem sanirano. Rdeča cona ostaja zavarovana z zidom iz betonskih blokov, ki bo varoval naselje, dokler ne bodo končana vsa predvidena dela. Zunaj svojih domov sta še vedno starejši par in štiričlanska družina, ki naj bi se v svoji hiši vrnili v začetku prihodnjega leta.

Pobočje nad Bračanom sicer potrebuje celovito sanacijo, ki bo predvidoma trajala do decembra 2028.