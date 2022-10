V Sloveniji primer ptičje gripe

Pri labodih grbcih v Sloveniji se je spet pojavila visoko patogena ptičja gripa (aviarna influenca), rejce perutnine in ptic v ujetništvu opozarja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ta bolezen se je pojavila pri štirih labodih v občini Apače, najsevernejši občini na Štajerskem, ki meji z Avstrijo. Nacionalni veterinarski inštitut je upravo o pozitivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco H5N1 obvestil danes, zato je državno središče za nadzor bolezni za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino sprejelo več priporočil za celotno Slovenijo.

Rejci morajo gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem tako na primer izvajati tako, da so živali zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način oziroma se v primeru, ko to ni mogoče, oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih.

Vodna zajetja na prostem, ki se pri nekaterih vrstah perutnine uporabljajo zaradi dobrobiti živali, je treba uporabljati tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam. Pri oskrbi perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, je treba vodo obdelati s postopki, ki ubijejo viruse aviarne influence (npr. s prekuhavanjem, uporabo filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je klor).

Med priporočili je tudi omejitev stikov nepooblaščenih oseb s perutnino in omejitev dnevnega izpusta živali na prosto na najkrajši možni čas. Uprava rejce perutnine in ptic v ujetništvu med drugim poziva, da v primeru opozorilnih znakov o tem takoj obvestijo svojega veterinarja.

Povečano število primerov ptičje gripe so v Sloveniji nazadnje zaznali konec 2021, a do vdora v rejo perutnine ali med domače živali ni prišlo.