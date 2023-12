V Sloveniji se bodo pogonska goriva občutno pocenila

Regulirane cene goriv se bodo v Sloveniji danes opolnoči, potem ko je vlada minuli teden znižala trošarine in marže, občutno znižale. 95-oktanski bencin se bo pocenil za 8,7 centa na 1,421 evra, dizelsko gorivo pa za 8,3 centa na 1,461 evra na liter. Pocenilo se bo tudi kurilno olje, pri katerem se trošarine in marže niso spremenile, za 1,3 centa na 1,119 evra na liter. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 18. decembra.

Kot je danes sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, je v novih cenah vključena sprejeta odločitev vlade o znižanju trošarin za bencin (z 0,49051 evra na 0,46051 evra na liter) in dizelsko gorivo (z 0,42267 evra na 0,39267 evra na liter) ter o znižanju najvišjih dovoljenih marž za bencin (z 0,0994 evra na 0,0694 evra na liter) in dizel (z 0,0983 evra na 0,0683 evra na liter). Najvišji dovoljeni marža in trošarina za kurilno olje sta ostali nespremenjeni.

Če ne bi regulirali cen in znižali trošarin, bi bilo po ocenah ministrstva treba na servisih zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,532 evra, za liter dizla pa okoli 1,585 evra na liter.