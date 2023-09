V Sloveniji šole znova odprle svoja vrata

Po poletnih počitnicah so šole znova odprle svoja vrata za skoraj 194.000 učencev in okoli 82.000 dijakov po vsej Sloveniji, tudi v krajih, ki so jih poleti prizadele ujme. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob obisku OŠ Komenda Moste v luči ujm poudarila, da se morajo otroci učiti, kako spremeniti življenja tako, da bo naš planet obstal.

Šolski prag je letos prvič prestopilo 20.716 prvošolcev, ki so se na prvi dan novega šolskega leta predvsem seznanili z učitelji, sošolci in prostori. Začetek novega šolskega leta ponekod poteka tudi v znamenju nedavnih poplav, ki so poškodovale stavbe ali šolske klopi. Ponekod so morali tako prilagoditi šolske prevoze ali pouk organizirati na nadomestnih lokacijah.

A je minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda kljub temu izrazil veselje, da so se lahko kljub ujmam učenci po vsej državi vrnili v šole. Na prvi šolski dan je obiskal Osnovno šolo Šmarje pri Kopru, ki jo je poškodovalo ponedeljkovo neurje, a so jo v kratkem času pripravili za pouk. Že v svoji poslanici dan pred začetkom šolskega leta se je Felda zahvalil zaposlenim v šolah in vrtcih za vse, kar so storili ob ujmah. Učencem in dijakom pa je zaželel, da k šolskemu delu pristopijo z marljivostjo.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob začetku novega šolskega leta obiskala Osnovno šolo Komenda Moste in prvošolcem na srce položila, naj spoštujejo drug drugega kot tudi starše in učitelje. Ob tem je izrazila prepričanje, da bodo zaradi posledic podnebnih sprememb, ki smo jim priča po vsem svetu, v šolah več pozornosti namenili tudi tej tematiki.

»A brez ljubezni in spoštovanja tudi ta naš planet ne bo obstal. To je tisto, kar želim, da starši, učitelji in učiteljice prenesemo na tiste najmlajše, saj na njih svet stoji,» je dejala. Poudarila je tudi pomen solidarnosti, ki bo po njenem prepričanju beseda leta.

Predsednica republike si je po nedavnih poplavah ogledala sanacijo šole v Komendi in se zahvalila vsem, ki so pomagali pri saniranju katastrofalnih posledic in prostore osnovne šole pripravili za vrnitev šolarjev.