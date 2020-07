V Sloveniji včeraj potrdili 15 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob 1085 testiranjih potrdili 15 novih okužb z novim koronavirusom. Pet okužb so potrdili v Ljubljani, po dve okužbi v Mariboru, Slovenski Bistrici in med tujimi državljani, eno pa v občinah Brezovica, Kočevje, Miklavž na Dravskem polju in Ptuj.

Doslej so v Sloveniji skupaj potrdili 1600 okužb. Včeraj je bilo hospitaliziranih osem bolnikov s covidom-19, med njimi nihče na intenzivni negi. Včeraj tudi niso zabeležili novih smrtnih žrtev, nikogar pa tudi niso odpustili iz bolnišnice.

