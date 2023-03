V Sloveniji zimske pnevmatike z današnjim dnem niso več obvezne

Skladno z zakonom o varnosti cestnega prometa od danes zimska oprema na motornih vozilih v Sloveniji ni več obvezna, tako lahko vozniki pnevmatike zamenjajo z letnimi, v primeru da vremenske razmere to dopuščajo. Tudi spomladi smo lahko priča zimskim razmeram, zato se moramo bolj kot po koledarju ravnati po vremenu in voznih razmerah, pa opozarjajo pristojne oblasti.

Na AMZS so izpostavili, da mora biti odločitev za menjavo pnevmatik na motornih vozilih odvisna od območja najpogostejših voženj. V gorskih, hribovitih in višje ležečih predelih lahko namreč tudi v spomladanskih mesecih pričakujemo slabše, celo začasne zimske razmere, katerim so lahko kos le zimske pnevmatike, medtem ko so v nižinah in v priobalnem območju razmere primerne letnim pnevmatikam.

V Italiji je zimska oprema obvezna do 15. aprila, prav tako v primeru zimskih voznih razmer tudi v Avstriji in na določenih cestah na Hrvaškem.