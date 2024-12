V slovenskih zdraviliščih za praznike več gostov kot lani

Večina slovenskih zdravilišč bo med letošnjimi božično-novoletnimi prazniki bolje zasedena kot lani. Za božič bo v zdraviliščih več domačih kot tujih gostov, ti pa bodo prevladovali za novo leto. Največ tujih gostov bo iz Italije, Avstrije, Srbije, Hrvaške in Nemčije, so povedali v zdraviliščih.

V leto 2025 vstopajo zelo optimistično in z novimi projekti. Za zdaj so najave vzpodbudne, vendar je težko podati napoved za celotno prihodnje leto. Stanje bo odvisno tudi od geopolitičnega dogajanja v svetu in Evropi ter morebitnih težav v primeru resnejše gospodarske krize.