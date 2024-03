V soboto in nedeljo stavka železniškega osebja

Osebje, zaposleno pri družbah FS, Trenitalia, Trenord in Trenitalia Tper, bo jutri (sobota) od 21. ure in vse do nedelje ob 21. uri stavkalo, zaradi česar je možno, da bo tudi v času pred in po trajanju stavke prihajalo do nevšečnosti v železniškem prometu. Med zagotovljenimi povezavami so tudi tiste, ki z glavne tržaške postaje odpotujejo proti Rimu ob 6.39 in 13.27 ter v obratni smeri s postaje Termini ob 15.30 (prihod v Trst ob 23.38). Iz Trsta v smeri proti Turinu pa je zagotovljen vlak ob 6. uri, v obratni smeri (postaja Porta nuova) pa ob 18.35 s prihodom v Trst ob 23.45.