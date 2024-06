V soteski si je poškodovala roko

Gorski reševalci iz Možca in reševalci finančne policije so danes med 13. in 14. uro bili na delu v soteski potoka Cuestis na območju občine Kluže, kjer se je poškodovala članica ligurske skupine soteskanja. Prvi ji je pomagal kolega, sicer soteskarski tehnik, ki jo je na mestu oskrbel in je nato uravnaval reševalno akcijo. Prenesel jo je na kraj, kamor jo je z reševalnega helikopterja, ki je medtem priletel, dosegel gorski reševalec. Z vitlom so jo nato dvignili na helikopter in jo prepeljali v tolmeško bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodovala roko in preverjajo morebiten zlom.