»V sozvočju s časom in na pravi poti za nadaljnjo rast«

Zadruga Primorski dnevnik, lastnica našega časopisa, bo imela svoj občni zbor danes ob 18. uri v Prosvetnem domu na Opčinah. Na predvečer današnjega pregleda delovanja Zadruge in analize stanja na Primorskem dnevniku smo na pogovor povabili Igorja Kocijančiča, predsednika Zadruge.

Po prvem letu vašega drugega mandata in novega vodstva kakšen je torej obračun?

Rekel bi, da je pozitiven na področju načrtov in prizadevanj za prihodnost, zadosten glede uresničenih akcij - izdaja knjige Jelke Daneu Cvelbar Vzgojna paberkovanja in uvedba Projekta Črni plamen v šolah -, zaskrbljujoč zaradi višjega fiziološkega upadanja števila članov. Dosedanja včlanjevanja niso še prinesla želenih rezultatov.

V vodstvu Zadruge je kar lepo število mladih obrazov. Kakšen je njihov doprinos?

Zelo dragocen je, tudi v operativnem pogledu. Ravno novim upraviteljem se lahko zahvalimo za nekatere novosti, na primer za zamisel o elektronski prijavnici za včlanitev.

Začel se je izvajati Zadrugin projekt vstopanja Primorskega dnevnika v šole, slovenske in italijanske. Zakaj ste se tega lotili? Kakšen je bil odziv?

Lotili smo se ga zato, da mlajše generacije približamo našemu dnevniku, na katerega so navezane predvsem starejše in srednje generacije, in da jih seznanimo z obstojem Zadruge. Strip Črni plamen ter časnikarske in stripovske delavnice so se nam zdele ustrezen način za vzpostavitev stika z mladino. Odziv je bil nepričakovano velik - tudi na šolah z italijanskim učnim jezikom -, tako da smo v letošnjem šolskem letu projekt le uvedli in delno izvedli. Program, ki ga uresničujemo skupaj z uredništvom, nameravamo nadaljevati v novem šolskem letu.

Družba DZP-PRAE vam je prikazala finančno sliko našega dnevnika. Kako ste jo ocenili?

Pozitivno seveda. Z optimizmom nas navdihuje dejstvo, da preživlja Primorski dnevnik obdobje spokojnosti na finančnem področju glede na redni dotok predvidenih sredstev. Z zadovoljstvom nas navdaja tudi proces obnove in preobrazbe dnevnika - nova grafična podoba - in načrtovani razvoj spleta. Zdi se nam, da je časopis v sozvočju s časom in da je ubral pravo pot za nadaljnjo rast.