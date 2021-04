V Srbiji umrl zadnji pilot jugoslovanskega kraljevskega letalstva

V Beogradu je v 101. letu umrl upokojeni generalpolkovnik letalstva Zlatko Rendulić, ki je bil tudi še zadnji živeči pilot jugoslovanskega kraljevskega letalstva, poročajo srbski mediji. Rendulić je bil pilot v času napada nacistične Nemčije na Kraljevino Jugoslavijo leta 1941, leta 1943 pa se je pridružil partizanskemu gibanju. Rendulić je umrl v soboto 24. aprila, je včeraj sporočilo združenje upokojenih vojaških pilotov in padalcev. Bil je rojen v Jastrebarskem na Hrvaškem leta 1920. Hodil je v pilotsko šolo nekdanjega jugoslovanskega kraljevskega letalstva. Kot jugoslovanski pilot je sodeloval v obrambi države ob napadu nacistične Nemčije in njenih zaveznic 6. aprila 1941.

Po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije je delal v Zagrebu do leta 1943, ko se je pridružil partizanskem gibanju. Potem je nadaljeval vojaško izobrazbo v Italiji in takratni Sovjetski Zvezi. Po koncu druge svetovne vojne je delal v letalskem raziskovalnem centru in letalsko-tehničnem institutu, v katerem je bil tudi direktor. Upokojil se je kot pomočnik načelnika glavnega štaba za znanstveno-raziskovalno delo nekdanje JLA s činom generalpolkovnika, navaja beograjska agencija Tanjug.

Rendulić je letel na 47 različnih tipih letal. Bil je tudi predavatelj na jugoslovanskih vojaških šolah ter eden ustanoviteljev višje vojaške letalske tehnične akademije v Žarkovu nedaleč od Beograda. Bil je član mednarodne letalske akademije in mnogih letalskih združenj. Za svoje dosežke med vojno in po njej je prejel več odlikovanj.