V sredo odjuga s padavinami, za njo pa občutna ohladitev

Na vreme pri nas trenutno obrobno vpliva vremenska fronta, ki se onstran Alp, pomika po srednjeevropskih državah proti vzhodu. Proti nam od jugozahoda priteka vlažen zrak, zato prevladuje oblačno in zamegljeno vreme, ponekod tudi z občasnim manjšim rosenjem. Ob umikanju vremenske fronte bo jutri zapihala šibka do zmerna burja in bo od severovzhoda prehodno pritekal bolj suh zrak. Jutri bo povečini precej jasno.

Od srede bo na vreme pri nas vplivala višinska dolina, ki se poglablja nad zahodnim Sredozemljem. Z jugozahodnimi tokovi bo prehodno pritekal zelo vlažen in precej toplejši zrak. V sredo in četrtek bo prevladovalo oblačno vreme s pogostimi padavinami, količine bodo ponekod precejšnje. Ničta izoterma se bo dvignila na višino okrog 2000 metrov, meja sneženja bo na višini okrog 1500 metrov. Pihali bodo južni vetrovi.

V petek bo naše kraje prešla oslabljena hladna vremenska fronta, za katero bo pritekal občutno hladnejši zrak. V petek bo še oblačno s padavinami, možne bodo tudi posamezne plohe. Zapihala bo burja, temperatura pa se bo spuščala. V petek dopoldne ni izključeno, da bo dež prešel v sneg tudi v najvišjih predelih Kraške planote. V petek popoldne se bo vreme izboljšalo.

Od sobote do ponedeljka bodo zlasti noči mrzle, prevladovalo pa bo delno jasno vreme. Najnižje nočne temperature se bodo razen ob morju povsod spustile pod ledišče. Pihala bo zmerna do močna burja, ki bo povečevala občutek mraza. Najnižje jutranje temperature bomo predvidoma beležili v nedeljo ali ponedeljek, ko bo burja popuščala. Na Kraški planoti se bo živo srebro lahko spustilo do okrog -4 stopinj Celzija, na Goriškem do okrog -2 stopinj Celzija, ob morju pa malo nad ledišče.