V Štanjelu gojil 134 rastlin konoplje

Sežanski policisti so v Štanjelu na vrtu in v notranjosti stanovanjske hiše odkrili nasad konoplje. Med preiskavo pri 41-letnem domačinu so na vrtu odkrili in zasegli 9 rastlin indijske konoplje, visoke od 50 do 220 centimetrov. V notranjosti stanovanjske hiše pa so policisti odkrili večji prirejen prostor za gojenje konoplje z vso potrebno opremo in pripomočki. Tam je domačin gojil skupno 125 rastlin indijske konoplje, visokih do 90 centimetrov. V hiši pa so odkrili in zasegli še več posušenih vršičkov konoplje. Zoper osumljenca bo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba, sporočajo policisti.