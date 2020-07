V Štanjelu najobsežnejša zbirka kraških vin

ŠTANJEL – Od petka lahko ljubitelji vin spoznajo v Štanjelu najobsežnejšo zbirko kraških vin. Tam so odprli novo vinoteko, v njej svoje steklenice ponujajo pridelovalci s Krasa iz Slovenije in Italije. Naložbo je omogočil projekt Agrotur II, v sklopu katerega so tudi iskali možnosti, kako izboljšati kakovost terana in pršuta ter kako Kras predstaviti obiskovalcem.

Poleg vinoteke so v petek na štanjelskem gradu uradno odprli tudi obnovljeno viteško dvorano, za kar je 350.000 evrov prispevala država. Dogodka sta se udeležila tudi predsednik države Borut Pahor in ministrica za kmetijstvo AleksandraPivec.

Center za promocijo lokalnih produktov, kot se uradno imenuje vinotekav obnovljenem štanjelskem gradu, trenutno ponuja 70 vrst vin, ki jih je pridelalo 40 kraških vinarjev iz Slovenije in Italije. Vina je mogoče pokusiti in kupiti, ponujal jih bo Simo Komel, ki je tudi najemnik grajske gostilne.

Za zdaj bo vinoteka odprta od četrtka do nedelje, skupine več obiskovalcev se bodo lahko dogovorile tudi za obisk ob drugih dnevih, je napovedal komenski župan Erik Modic.