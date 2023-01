Ljubljanski policisti so bili okrog 15. ure obveščeni o incidentu na območju Upravne enote Ljubljana na Tobačni ulici. Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli moškega, ki je bil huje poškodovan s strelnim orožjem. Moški je kmalu po prihodu policistov zaradi hudih poškodb umrl.

Kriminalisti so kraj zavarovali in pričeli z izvajanjem ukrepov za izsleditev storilca in intenzivno kriminalistično preiskavo. Več informacij na Policijski upravi Ljubljana za zdaj ne morejo posredovati.