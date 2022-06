V Tolmeču so se župana veselili z iztegnjenimi desnicami

V karnijskem Tolmeču je na nedeljskih lokalnih volitvah slavil Roberto Vicentini, ki so ga podpirale lista Tolmezzo con Vicentini ter desničarski stranki Liga in Bratje Italije. Ko je v popoldanskih urah med štetjem glasovnic postalo jasno, da bo desnosredinski kandidat postal novi prvi občan, se je na trgu v Tolmeču začelo veseljačenje.

Nekaterim se je očitno zazdelo sprejemljivo, da se volilne zmage med petjem italijanske himne veselijo z desnicami, iztegnjenimi v fašistični pozdrav. Fotografije nedostojnega nostalgičnega veseljačenja so začele krožiti po spletu in na dogodek se je najprej odzval deželni svetnik Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), ki je dejal, da je nezaslišano na tak način žaliti mesto, odlikovano s srebrno medaljo za vojaške zasluge zaradi partizanskega boja. »Kot italijanski državljan in antifašist upam, da bo tolmeški župan odločno obsodil takšne dogodke,« je sporočil. Podobno so izrazili pri Paktu za avtonomijo, kjer zahtevajo, da se od fašističnih pozdravov distancira tako župan Roberto Vicentini kot predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga ter ligaški svetni Stefano Mazzolini. V zvezi s tem so napovedali svetniško vprašanje.