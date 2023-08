V tragični nesreči v Portorožu umrli dve osebi

Pri skladiščih soli v Portorožu se sta dopoldne v tragični nesreči umrli dve osebi, poročajo Primorske novice. Gre za 86-letnega moškega in 79-letno ženske, oba doma z okolice Ljubljane, sporočajo s PU Koper.

Po prvih informacijah je malo po 11. uri avto s koprskimi registrskimi oznakami zapeljal v morje, v njem pa sta bila starejša moški in ženska. Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 11.24.

Na kraj nesreče so se poleg policistov takoj napotili reševalci, gasilci in potapljači. Nekaj pred 12. uro so koprski poklicni gasilci oba ponesrečenca dvignili iz potopljenega vozila. Potegnili so ju iz avtomobila in ju oživljali, vendar ju niso uspeli rešiti.

Zdravnica je ob 12.21 potrdila smrt obeh in odredila sanitarno obdukcijo. Policisti njuno identiteto še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Koper. Prav tako še preverjajo vse okoliščine nesreče.