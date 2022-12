V trčenju dve osebi resno poškodovani

V Červinjanu sta bila zgodaj popoldne vpletena v trčenje dva avtomobila, pri čemer sta bili dve osebi resno poškodovani. Na kraju so jima reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores nudili prvo pomoč, nakar so ju prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je ena od dveh utrpela pretres možganov.

Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče, ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke. Reševalci deželne službe Sores so prispeli z dvema reševalnima voziloma, eno je odpotovalo iz Palmanove, drugo pa iz Červinjana.