V trčenju na primorski avtocesti huje poškodovana potnica kombija

Včeraj ob 22.10 sta bila na odseku med Gabrkom in Sežano na primorski avtocesti vpletena v prometno nesrečo kombi in tovornjak. Koprski policisti so ugotovili, da je 41-letni voznik kombija, tujih registrskih tablic, zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v prikolico, ki jo je tovornjak vlekel za seboj. Kombi se je prevrnil na bok, pri čemer se je huje poškodovala ena od potnic, 61-letna državljanka Ukrajine. Za oba voznika je alkotest pokazal, da nista zaužila alkohola.

Avtocesto so zaradi ogleda kraja nesreče in prečrpavanja goriva zaprli in jo ponovno odprli okrog 1. ure. Zoper povzročitelja bodo policisti napisali kazensko ovadbo.