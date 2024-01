V trčenju poškodovanih šest oseb

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali na območju občine Mereto di Tomba na Videmskem, kjer sta silovito trčila dva avtomobila, v nesreči pa naj bi bil udeležen tudi tovornjak cisterna. Poškodovalo se je šest ljudi. Enega moškega so v resnem zdravstvenem stanju s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, dve osebi z reševalnim vozilom prav tako v videmsko bolnišnico, tri osebe pa v bolnišnico v kraju San Daniele, kamor so jih sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.