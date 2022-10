Reševalci deželne službe za nujno pomoč Sores so pozno sinoči posredovali v Tolmeču, kjer se je v trčenju z avtomobilom hudo poškodoval motorist srednjih let. Na kraj je prišlo reševalno vozilo in je priletel reševalni helikopter. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je resno.