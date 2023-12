V Tuševih trgovinah bodo v soboto prekrižali roke

V Tuševih trgovinah po vsej Sloveniji bo v soboto celodnevna stavka, je sklenil stavkovni odbor. Danes se je namreč znova sestal z vodstvom družbe, vendar to po njihovih besedah še vedno nima posluha za zahteve zaposlenih po izenačitvi najnižje osnovne plače prodajalk z minimalno. Stavka bo potekala od 6. do 21. ure.

Stavkajoči bodo stavkali na svojih delovnih mestih, so sporočili iz sindikata Tuš. Podrobnosti bodo še enkrat predstavili na petkovi novinarski konferenci. Na njej bodo predstavili tudi dejavnosti po novem letu, saj je delavkam v maloprodaji, ne samo v Tušu, po njihovih besedah »dovolj izkoriščevalskih odnosov in nenehnega boja za dosego vsaj minimalnega življenjskega standarda, ki je določen z višino minimalne plače«.

Sindikat zahteva dvig osnovne plače tako, da bo osnovna plača prodajalca znašala 1203,36 evra ter da se bo redno usklajevala z vsakoletnim dvigom minimalne plače in inflacijo. Prav tako zahtevajo nadomestilo plače za čas stavke v višini plače, ki bi jo stavkajoči delavci prejeli, če bi delali.

Spomnili so, da je bila njihova prvotna zahteva osnovna plača v višini 1450 evrov, medtem pa jim je uprava Tuša pripravljena ponuditi 1120 evrov bruto. To bo po navedbah sindikata z letom 2024 več kot 100 evrov pod minimalno plačo. Medtem pa dosega realiziran promet vedno nove rekorde, so poudarili v sindikatu.

Navedli so, da so med dosedanjimi pogajanji dosegli ponovno uvedbo nekaterih dodatkov, ki so bili lani enostransko in brez opozorila odvzeti delavcem. Prav tako se je podjetje strinjalo, da se z novim letom začnejo pogovori o podjetniški kolektivni pogodbi.

»Dosegli smo tudi soglasje o tem, da je treba za delavce in poslovodje izvesti obvezna izobraževanja o mobingu in zlorabah na delovnem mestu. V panožni kolektivni pogodbi pa se bodo sindikati in zaposlovalci dogovorili tudi o matični poslovalnici kot kraju opravljanja dela za zaposlene,» so pred tednom dni pojasnili v sindikatu.

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpirajo napore Tuševega sindikata. »V ZSSS izrekamo priznanje vašim naporom za boljše, bolje plačano, varno in spoštljivo delovno okolje ter vas v vašem boju podpiramo,» je zapisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Podporo in občudovanje so izrazili tudi v sindikatu Glosa izpod okrilja ZSSS, kjer ocenjujejo, da so stavkovne zahteve razumne in trdne.