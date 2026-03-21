V UKC Ljubljana v četrtek uspešno izvedli dve transplantaciji pljuč

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so v četrtek uspešno izvedli dve transplantaciji pljuč v istem dnevu. Pacient in pacientka, ki sta stara okoli 40 in okoli 60 let, okrevata dobro. Kot so v sporočilu zapisali v UKC Ljubljana, gre za »izjemen logistični, organizacijski in strokovni dosežek«.

»To je izjemen logistični, organizacijski in strokovni dosežek UKC Ljubljana, ki tudi v svetovnem merilu kaže na izjemno organiziranost in sposobnost naše ustanove,« so v sporočilu za javnost povzeli besede vodje centra za trasplantacijsko dejavnost Ivana Kneževiča.

To je tudi v mednarodnem merilu dosežek, ki so ga sposobni izpeljati le redki, največji transplantacijski centri, so zapisali v UKC Ljubljana.

V obeh ekipah je sodelovalo preko 50 strokovnjakov (anesteziologi, torakalni kirurgi, anestezijske in operacijske medicinske sestre, bolničarji, intenzivisti in drugi). Za transplantacijsko ekipo je to pomenilo 24 ur neprekinjenega dela.

»Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri obeh transplantacijah. Zelo smo veseli in ponosni ter hvaležni zaposlenim za predanost in bolnikom za zaupanje,« je od tem dejal generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.