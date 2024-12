V Ukvah se je poškodovala 36-letna turna smučarka iz Trsta

Gorski reševalci iz Rablja so danes ob 9.15 posredovali na gori Kok na območju občine Ukve, kjer se je na nadmorski višini 1500 metrov na novozapadlem snegu poškodovala 36-letna turna smučarka iz Trsta, ki si je zvila koleno. Na pomoč sta ji prva prihitela dva reševalca, ki sta bila slučajno v bližini, ker sta tudi sama smučala. Pred prihodom reševalnega helikopterja sta ji nudila prvo pomoč in jo pokrila z aluminijasto folijo ter ji imobilizirala nogo. Na kraj so medtem prispeli še drugi gorski reševalci iz Rablja ter reševalci finančne policije. Naložili so jo na nosila in jo potegnili na reševalni helikopter, s katerim so jo prepeljali do reševalnega vozila, z njim pa v tolmeško bolnišnico.