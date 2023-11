V večjem delu FJK brez javnega prevoza do sobote

Deželni predsednik Massimiliano Fedriga je podpisal odredbo, s katero je ustavil javni potniški promet v večjem delu Furlanije - Julijske krajine, in sicer na Pordenonskem, Videmskem in Goriškem, kjer velja rdeče opozorilo zaradi vremenskih razmer. Odredba velja od danes od 12. ure do jutri, 3. novembra, do 23.59. Odredba velja za vse tipe javnega potniškega prevoza, in sicer avtobusni, železniški in pomorski.

Prepoved ne velja za doberdobsko občino na Goriškem in celo nekdanjo tržaško pokrajino, kjer je civilna zaščita izdala oranžno vremensko opozorilo.