Želja, da bi med Slovenci v Italiji prevladalo skupno dobro

»Tudi v slovenski manjšini mora vedno prevladovati odgovornost do skupnega dobrega in za dosego tega cilja se je treba včasih tudi odpovedati osebnim vizijam,« pravi slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar, ki mu jutri formalno zapade mandat. V današnjem pogovoru za Primorski dnevnik diplomat pojasnjuje s kakšnimi občutki zapušča Rim in s katerimi vprašanji se je v glavnem ukvarjal med štiriletnim mandatom.

Veliko časa je namenil slovenski manjšini, s katero je zelo dobro sodeloval, pri čemer obžaluje, da je italijanska poslanska zbornica pred kratkim popolnoma prezrla vprašanje parlamentarnega zastopstva Slovencev. Longarja, ki se je veliko ukvarjal tudi z vprašanji slovenskega šolstva v Italiji, bo v Rimu nadomestila veleposlanica Melita Gabrič.

Longar tudi izpostavlja, da so v Sloveniji vedno odprta vrata za obisk predsednice italijanske vlade Giorge Meloni. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve s prvim avgustom odhajajoči veleposlanik prevzema, najprej kot vršilec dolžnosti, kot je to običajno, vodstvo direktorata za politične in varnostne zadeve.