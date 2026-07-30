V Novi Gorici ukradli za 100 tisoč evrov očal

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica so davi ob 4.26 dobili obvestilo varnostne službe o vlomu v trgovino v središču Nove Gorice. Iz trgovine so neznanci odtujili očala, po prvih podatkih znaša škoda več kot 100.000 evrov. Policija poziva morebitne očividce, da jim posredujejo informacije.

Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec vlomil skozi zadnji vhod v prostore trgovine in iz nje odtujil več sto očal. S kaznivim dejanjem je lastnikom trgovine povzročil veliko premoženjsko škodo. Natančno število odtujenih izdelkov in končna višina škode bosta znani po opravljeni inventuri, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije in policisti PU Nova Gorica izvajajo aktivnosti, s katerimi bi izsledili neznanega storilca oziroma storilce. O vlom so obvestili tudi pristojne pravosodne organe.

Ob tem prosijo vse morebitne očividce in občane, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o vlomu, storilcih ali morebitnem prevozu odtujenih predmetov, da jih sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica na telefonsko številko (05) 303 44 00 ali e-pošto oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo.Občani lahko informacije posredujejo tudi na interventno številko policije 113, na najbližjo policijsko postajo ali anonimno na telefonsko številko 080 1200.