Podpisali sporazum, v roku tridesetih dni tehnično omizje

»To je zgodovinski trenutek. Tri institucije združujejo svoje moči v korist celotni skupnosti.« Tako se je tik pred podpisom sporazuma za obnovo območja vojašnice pri Banih izrazil deželni odbornik za premoženje Sebastiano Callari. Protokol o regeneraciji območja so danes v deželni palači v Trstu podpisali direktor deželnega oddelka Agencije za javno dobro Alessio Casci, odbornik Callari in župan Občine Trst Roberto Dipiazza. Poudarili so, da gre za pomemben korak na poti urbane regeneracije in da bo obnovljeni objekt pozitivno vplival tudi na širše območje.

Mestu želijo vrniti okrog 50 hektarjev neizkoriščenih površin. Na kraju, kjer stoji dolgo let zapuščena vojašnica, bi uredili nove bivalne prostore (odbornik je omenil tudi socialna stanovanja), prostore za okoliške raziskovalne centre in športne objekte. Kaj točno bo nastalo iz ruševin nekdanje vojašnice, pa bodo odločali na podlagi študij tehničnega omizja, ki ga morajo po določbah protokola sestaviti v roku tridesetih dni od podpisa listine.