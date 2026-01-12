V Venezueli po več kot 400 dneh izpustili Alberta Trentinija

Venezuelska vlada je kmalu po ameriški agresiji na Venezuelo in ugrabitvi njenega predsednika Nicolasa Madura začela izpuščati politične zapornike. Danes zgodaj zjutraj se je razširila vest, da sta med njimi tudi Italijana Alberto Trentini in Mario Burlò. Ujetništvo prvega je dolgo odmevalo v širši mednarodni javnosti in predstavljalo pereče odprto politično vprašanje. Trentinija, humanitarnega delavca iz Benetk so aretirali 15. novembra 2024, približno tri tedne po njegovem prihodu v Venezuelo. Vzroka aretacije niso nikoli uradno utemeljili.

46-letni Trentini dela za nevladno organizacijo Humanity & Inclusion, ki pomaga osebam z invalidnostjo. Pod okriljem različnih nevladnih organizacij se je mudil v številnih državah, kot so Ekvador, Etiopija, Paragvaj, Nepal, Grčija, Peru, Libanon in Kolumbija. Burlò pa se je v Venezueli znašel kot podjetnik, ki je iskal nove poslovne možnosti.

Italijanski minister za zunanje zadeve Antonio Tajani je naznanil, da se bosta oba kmalu vrnila v Italijo.