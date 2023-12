V Vidmu najboljša kakovost življenja v Italiji, Trst še nazadoval

V Italiji je kakovost življenja najboljša v Vidmu, izhaja iz raziskave vsedržavnega časopisa Il Sole 24 Ore, ki je glede splošne kvalitete vsakdanjega bivanja sestavil lestvico italijanskih pokrajin. Videm je namreč prvi in je pridobil kar 11 pozicij v primerjavi s preteklim letom. Trst, ki je nekdaj bil na samem vrhu razpredelnice, je letos še nazadoval in je z lanskega 7. mesta padel na 12. mesto. Pordenon se je uvrstil na 14. mesto in je torej pridobil 12 mest, Gorica pa na 28. mesto in jih je v primerjavi z lanskim letom izgubila 9. Na drugem mestu vsedržavne lestvice je Bologna, tretji pa je Trento. Na zadnjih treh mestih so Neapelj, Caltanisetta in Foggia.

