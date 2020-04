V Vipavski dolini uničeni sadovnjaki

V Vipavski dolini je današnja nočna pozeba uničila večino letošnjega pridelka breskev, kakijev, aktinidije in delno tudi marelic. V nekaterih krajih so se davi temperature spustile do -6 stopinj Celzija. Za oceno letine češenj pa bo potrebno še nekoliko počakati, ker je večina cvetov še v popkih, odprti cvetovi pa so ožgani zaradi mraza, so povedali strokovnjaki. V kmetijski svetovalni službi v Ajdovščini se bojijo, da je pozeba škodo naredila tudi v vinogradih. Strokovnjaki so povedali, da so zaradi nizkih temperatur pozeble vse sadne vrste, ki so v tem času cvetele ali brstele.