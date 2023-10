V višinah tako toplo kot sredi najbolj vročega poletja

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je v minulih dneh in danes na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila za ta čas izjemno visoke temperature, kakršnih v tem obdobju še ni nikoli. Najvišjo temperaturo na tej višini je zabeležila včeraj opoldne, ko je namerila za ta čas neverjetnih 19 stopinj Celzija, kar bi bila zelo visoka temperatura tudi v največji poletni vročini. Včerajšnja namerjena vrednost je za dobrih 11 stopinj Celzija presegala dolgoletno normalnost. Danes opoldne je bila temperatura na tej višini nekoliko nižja, in sicer 17,6 stopinje Celzija, še vedno pa za ta čas izjemno visoka.

Posledice tako toplega zraka v višinah so občutne zlasti zaradi izjemnega mirovanja ozračja oz. velike stanovitnosti, pri čemer nastajajo temperaturni obrati in se v prizemlju začenja kopičiti vlažen zrak. Sonce je tako ponekod zakrivala zamegljenost in povečini ni bilo ravno popolne jasnine. Kljub temu, pa so bile dnevne temperature za ta čas povsod visoke in so se zadrževale vsaj okrog 25 stopinj Celzija.

Podobno vreme pod vplivom afriškega anticiklona se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh do vključno petka. Od sobote bo ob približevanju vremenske fronte že več vlage in oblakov in bo ponekod že možno občasno rosenje. V nedeljo pa bo naše kraje dosegla solidna hladna vremenska fronta, za katero se bo zdajšnje oktobrsko poletje dokončno zaključilo.