V visokem snegu padel in se poškodoval

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so danes ob 11.45 posredovali na območju Zoncolana, kjer se je poškodoval 57-letni smučar. Med spustom po že dalj časa zaprti progi malo pod vrhom gore Tamai, na kateri se je po zadnjem četrtkovem sneženju nabrala več decimetrov visoka snežna odeja, je padel in si močno zvil gleženj oz. je utrpel domnevni zlom gležnja in ni mogel več naprej. Na kraju so mu pomagali drugi smučarji, ki so bili z njim. Poklicali so na interventno telefonsko število 112. Kljub slabi vidljivosti je reševalni helikopter uspel prileteti in pristati tik pod vrhom. Reševalci so smučarju pomagali do helikopterja, nato so ga prepeljali v tolmeško bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo ob 13.30.