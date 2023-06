V Zagrebu 23-letnik z mercedesom zapeljal v množico ljudi

Na parkirišču nakupovalnega središča na jugu Zagreba je pozno sinoči voznik zapeljal v ljudi. Pri tem je bilo pet oseb ranjenih, ena naj bi bila v smrtni nevarnosti. Po poročanju hrvaških medijev naj bi 23-letnik med divjanjem izgubil nadzor nad športnim vozilom znamke Mercedes. Policija mu je odvzela prostost.

Po pisanju medijev se je nesreča zgodila med t. i. car meetom oziroma razkazovanjem in preizkušanjem sposobnosti dragih hitrih vozil po vzoru iz ameriških filmov, ki so na prizorišču petkove nesreče pogosti.

Voznik naj bi med divjanjem po parkirišču tako izgubil nadzor nad svojim avtomobilom znamke Mercedes zagrebških registrskih oznak in z veliko hitrostjo priletel v množico ljudi, ki so dogajanje spremljali. Ob tem je zadel trojico, pa tudi parkiran avtomobil, v katerem sta bili še dve osebi.

Pet poškodovanih v starosti od 21 do 33 let so prepeljali v različne bolnišnice po hrvaški prestolnici. Tri osebe imajo lažje poškodbe, eden težje, a ni v smrtni nevarnosti, za življenje 33-letnega moškega pa se zdravniki še naprej borijo. Po pričevanju očividcev in posnetkih na družbenih omrežjih je bil trk tako močan, da je vsaj eno osebo dvignilo v zrak.

Policija je objestnega voznika prijela in je v pridržanju, poteka tudi kriminalistična preiskava. Grozi mu ovadba za več kaznivih dejanj. Po zadnjih informacijah voznik ni bil pod vplivom alkohola ali drog, izrekel naj bi obžalovanje zaradi svojih dejanj.