V Združenem kraljestvu virus vzel več življenj kot v Italiji

V Združenem kraljestvu je s sumom koronavirusne bolezni 19 doslej umrlo že več kot 32.000 ljudi, kar je največ v Evropi, je razvidno iz danes objavljenih uradnih podatkov, na spletni strani poroča Reuters.

Po podatkih britanskega statističnega urada so od 24. aprila v Angliji in Walesu zabeležili 29.648 smrti, kjer je v mrliških listih omenjen tudi covid-19. Ob upoštevanju tovrstnih smrtnih primerov na Škotskem in Severnem Irskem je ta številka 32.313.

Združeno kraljestvo je tako po število smrtnih primerov prehitelo Italijo, kjer pa po navedbah Reutersa v statistiko ne vključujejo smrtnih primerov, zaradi katerih zgolj sumijo, da je smrt povzročil novi koronavirus.

Pristojni ministri sicer zavračajo primerjave glede števila mrtvih zaradi covida-19 in menijo, da je pomembnejša primerjava števila umrlih iz vseh razlogov v primerjavi z enakim obdobjem v preteklosti.